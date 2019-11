Incendios forestales llegan 989 este año, un aumento de más de 100%

La cifra la dio a conocer el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien entregó esta mañana un balance sobre la situación actual de los incendios forestales en la Región de Valparaíso.

Walker explicó que a la fecha se han registrado a nivel nacional 989 incendios forestales, 101% más que la temporada pasada (491), mientras que la superficie afectada asciende a 6.657 hectáreas, 304% más que el período anterior (1.646 ha).

«Estamos enfrentando una de las temporadas más difíciles de incendios de los últimos años», señaló el mandatario. «Es por eso que hemos dispuesto de este tremendo plan nacional de prevención y control de incendios que comprende 57 mil millones de pesos, 54 aeronaves y 2.500 brigadistas.

El pronóstico para esta temporada son entre 80 mil y 120 mil ha afectadas. Debido a diversos factores climáticos como las temperaturas máximas altas, baja humedad relativa y la alta velocidad del viento.

En la instancia, también estuvieron presentes el director nacional de CONAF, José Manuel Rebodillo y el nuevo Gerente de Protección contra Incendios Forestales, Osvaldo Vera. Las autoridades destacaron el aumento del presupuesto de CONAF para incendios forestales de $2.800 millones aprobado por el Presidente de la República y la posibilidad de contratar un cuarto helicóptero pesado Chinook.

Sorprende el nivel de intencionalidad

El mandatario señaló que si bien estaban preparados para una temporada difícil, no se estaba considerando el nivel de intencionalidad. “Se han encontrado bidones con bencina y parafina y por la forma en que han ido surgiendo los incendios de manera simultánea, no queda más que pensar en la intencionalidad. El ministerio y las 10 instituciones que conforman la mesa de trabajo para enfrentar estos siniestros estábamos todos preparados para una temporada difícil, pero no teníamos considerado el nivel de intencionalidad. Las penas por intencionalidad llegan hasta 20 años de cárcel y estamos viendo incrementar las multas. Con CONAF, PDI y Carabineros entregaremos todos los antecedentes que tengamos al Ministerio Público para perseguir a los responsables”, expresó.

Llamado a la población

Walker, ante el complejo panorama, hizo un llamado a la población a denunciar al teléfono de CONAF (130) a toda persona que esté iniciando un incendio o en caso de avistar un humo. «Mientras más pronto lleguemos al lugar del fuego, más posibilidades tenemos de controlarlo en un corto tiempo. En esto todos debemos colaborar. Por eso que llamo a no hacer uso del fuego en zonas de vegetación. Hay que evitarlo, ya que hay mucho combustible seco, altas temperaturas, poca humedad y fuertes viento, escenario propicio para los incendios».

Foto: @EjércitodeChile